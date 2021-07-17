- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - وتضمنت الآداب التأكد من سلامة الأضحية واستقبال القبلة والرفق عند الذبح، وعدم جرها من مكان إلى آخر، وعدم تلويث البدن والثياب بالدماء.
كما تضمنت الآداب عدم ترك المخلفات فى الشوارع، وعدم إظهار آلة الذبح، والتسمية والتكبير، والتأكد من زهوق نفسها قبل سلخها، والتزام الأماكن المخصصة للذبح، وعدم إعطاء الجزار أجرته منها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إنفوجراف.. الإفتاء توضح آداب الأضحية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.