محافظ الجيزة يتابع أعمال التطوير بشوارع البحر الأعظم والزمر وخاتم المرسلين

جدة - نرمين السيد - تابع أحمد راشد محافظ الجيزة، أعمال التطوير الجارى تنفيذها بشوارع النيل والبحر الأعظم والزمر وخاتم المرسلين وترسا وسفنكس والمريوطية نطاق أحياء الدقى والعجوزة وجنوب والعمرانية والطالبية والهرم، وذلك فى إطار المتابعات الدورية التى يجريها المحافظ للوقوف على نسب تنفيذ أعمال التطوير الشاملة التى تشهدها تلك المحاور الحيوية.





ووجه المحافظ، وفقا لبيان صحفى، خلال تفقده شارع البحر الأعظم بسرعة الانتهاء من أعمال تركيب الإنترلوك والتنسيق العام لأرصفة المشاة وأماكن إنتظار السيارات.

كما شدد المحافظ، على رئيس حى جنوب بالتنسيق مع الشركة المنفذة ورفع المخلفات أولا بأول مع المتابعة الدورية للأعمال لسرعة الانتهاء منها، مؤكداً على ضرورة إزالة أى تعديات تابعة للمنشأت المتواجدة بمسار الطريق وتحجب رؤية النيل بشارع البحر الأعظم ليتكامل مخطط التطوير بالشارع والذى تم تنفيذ طبقة الرصف بالعديد من القطاعات به وجار الاستكمال.

وشملت جولة محافظ الجيزة، تفقد طريق ترعة الزمر والساحات الكائنة أسفل محور الفريق كمال عامر (ترعة الزمر سابقا) نطاق مناطق نصر الدين وخاتم المرسلين بحى العمرانية، موجها رئيس الحى برفع أى مخلفات خاصة بالأعمال أولا بأول واستغلال المساحات بالشكل الأمثل سواء فى إقامة أماكن لانتظار السيارات لعدم إعاقة الحركة المرورية أو إنشاء محال وأكشاك خدمية للمترددين على المنطقة مع استكمال تنسيق الأرصفة والفراغات ودعمها بالانترلوك لتسهيل حركة المشاة.

كما تفقد المحافظ كوبرى ترسا الجديد للوقوف على مواقع وضع أعمدة الإنارة بمسار الطريق، مشدداً على أن تكون على أعلى مستوى ويكون لها طابع جمالى وتحقق مستوى إنارة جيد بالطريق بالإضافة إلى متابعة نسب تنفيذ أعمال الرصف للطريق أسفل الكوبرى للوقوف على جودة الأعمال المنفذة، موجهاً رئيس حى الطالبية بمراجعة الأعمال والتنسيق مع الشركة المنفذة لتلافى بعض الملاحظات فى التنفيذ.

وتابع راشد، نسب أعمال التطوير بالجزيرة الوسطى بطول شارع محمد أنور السادات (ترسا سابقا) وإجراء التنسيق الجمالى لها معرباً عن عدم رضاه من تأخر الجدول الزمنى للأعمال وعدم تنفيذها بالشكل الأمثل، مشدداً على رئيس الحى بعدم الاستلام قبل التأكد من التنفيذ وفقا للمواصفات المحددة.

وتابع المحافظ أعمال استكمال رصف محور محمد أنور السادات والمؤدى الى كوبرى المريوطية الطائر، موجهاً رئيس حى الهرم بضرورة الانتهاء من الرصف بالتوازى مع إنشاء أرصفة المشاة مع إجراء التنسيق العام والجمالى بطول الشارع.

واختتم محافظ الجيزة، جولته، بتفقد مشروع إقامة وتطوير كبارى المشاة والسيارات بترعة المريوطية، لتسهيل حركة المواطنين من وإلى البر الشرقى والغربى للطريق أمام إستوديو مصر، حيث تم الانتهاء من الأعمال الخرسانية ووضع الكمرات الخاصة بالكوبرى، وجارى الاستكمال.