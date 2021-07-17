القوى العاملة: توفير ٢٣٠٠ فرصة عمل برواتب تصل إلي ١٥ ألف...

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الوزارة تمكنت من توفير ٢٣٠٠ فرصة عمل للذكور والإناث، منها لذوي الهمم والعزيمة، فى جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تبدأ من ١٢٠٠ لتصل إلى ١٥ ألف جنيه فى بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال ٥١ شركة ومصنع قطاع خاص فى ١٢ محافظة لشغلها خلال شهري يوليو وأغسطس 2021 .

وقال وزير القوي العاملة، في تصريحات صحفية اليوم: إن نشرة التوظيف النصف شهرية التي تصدرها الوزارة، تتضمن هذه الفرص والتي يأتي تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، لافتًا إلى أن النشرة تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة فى القطاع الخاص ويتم التقديم علي الموقع الالكتروني www.manpower.gov.eg"النشرة القومية للتشغيل"، تحت مسمى "برنامج طالبي العمل " وسوف تقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

وأوضح الوزير أن هذه الفرصة متوفرة في ١٢ محافظة هي : القاهرة ، والشرقية، والقليوبية ، وأسيوط، والمنيا، والغربية، والدقهلية، والسويس، والمنوفية ، وأسوان ، والبحيرة ، وقنا ، كما تناولت النشرة إعادة نشر لوظائف لم يتم شغلها من يونيو ٢٠٢١ في النشرة السابقة وعددها ٢٢٨ فرصة عمل.

ولفت وزير القوي العاملة إلي أن فرص العمل المتوفرة بالقاهرة تتمثل في ٣٠ كاشير، و٢٠ سائق درجة ثانية، و٣٠ شيف جزارة وأسماك، و٥٠ بائعاً، و٢٠ خباز بلدي، و٣ أخصائي نظم معلومات، و٥ مراجع مالي، و٦ تبريد وتكييف، و٦ فني سباكة، و٣٠ شيف فول وفلافل، و٥٠ شيف جريل، و٥٠ مساعد شيف، و٥٠ شيف شرقي، و٣٠ مساعد شيف شرقي، و١٠ عمال خدمات، و١٠ عمال مخازن ، و٢٠ عمال انتاج .

وتابع الوزير قائلا : إن فرص العمل المتوفرة بمحافظة القليوبية تتمثل في ٥٣ مندوب مبيعات، و٥٠ سائقاً، و٥١ عامل إنتاج، وفني ميكانيكا، وفني صيانة براتب ٤٠٠٠ جنيه، و٥٠ عامل مخزن .

وفي الدقهلية يوجد فرص عمل لـ ٨ سائقين درجة ثانية، و٣ مندوب مبيعات، وعاملين، و٣ براد اسطمبات، و٣ خراط، وعاملة نظافة، ومحاسب .

كما تم توفير فرص عمل بالمنوفية والسويس شملت : ١٥٢ عامل إنتاج، و٥ عمال مخازن، و١٠ خياط .

وفي الغربية يوجد فرص عمل لعاملين إنتاج، وكاشير، وويتر صالة، وعامل مطبخ، ومحاسب، ومصمم جرافيك، عاملين نظافة .

وهناك عدد من الوظائف في أسيوط تضمنت : ٣ مندوب مبيعات، و٢ مشرف مبيت، وأخصائي اجتماعي، ومسئول متطوعين، ومسئول علاقات عامة، وتسويق إلكتروني، ومصمم دعاية.

كما وفرت مديرية القوى العاملة بالبحيرة مجموعة من فرص العمل شملت : ١٨ مندوب مبيعات، و٣ سائقين، و٢٧ مسئول ائتمان، و١٠ محاسبين، و١٠ أخصائي نظم، و٢٠ أخصائي فردي، و١٠ امناء مخازن، و١٠ معاونين، و٢ تباع .

وفي المنيا يوجد ٣١٨ فرصة عمل متاحة ، منها : ٥ مهندس زراعي، و٢ مندوب مبيعات، و٥ طباخ، و٢٠ عامل دواجن، و٥ مشرفة إنتاج، و٢٠ مراقب جودة، و٢٥٠ عامل خياكة، و٢ عامل تقطيع رخام، و٨ سائق، وأمين مخازن .

ووفرت مديرية القوى العاملة بقنا فرص عمل شملت : أخصائي نظم معلومات، اخصائي عقود، ومحاسب، ومتابع ميداني، وموظف شئون إدارية، و٢١ مسئول تمويل، و٢٨ مسئول ائتمان، وخدمة عملاء، و٥٢٣ مندوب مبيعات، ومندوب بيع ارضى، و٢ تلي سيلز مسائي، و٢٠ محضر أدوية بالمخزن، وعامل غسيل سيارات، و١٠٠ وسيط تاميني، و٢ أمين مخازن، وعامل خدمات معاونة .

أما الشرقية فقد وفرت فرص عمل متنوعة في العديد من المجالات ومنها : ٢٠٣ فرد أمن، و٢ محاسب، و٦ أخصائي تمويل، و٥٥ عامل إنتاج، ورئيس حسابات، ورئيس مخازن، ورئيس شئون عاملين براتب يصل إلى ١٥ ألف جنيه خبرة ١٠ سنوات، ومراجع جودة، و٢٥ فني تشغيل ماكينات .

كما تم توفير فرص عمل لـ ٢ أخصائي تمويل، و٢ مهندس ميكانيكا بمحافظة أسوان .

وفيما يلي تفاصيل فرص العمل بنشرة الوظائف :