إنفوجراف.. مصر فى الترتيب الـ 47 عالميا بمجال مهارات الأعمال

جدة - نرمين السيد - نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، إنفوجرافا، تضمن وقوع مصر ضمن أفضل 10 دول تنافسية فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفى الترتيب الـ 47 من بين 108 دولة عالميًّا فى مجال مهارات الأعمال، وفق تقرير المهارات العالمى 2021 الصادر عن مؤسسة كورسيرا.





واعتمد التقرير فى منهجيته على تصنيف كفاءة المهارات ذات الأثر المستقبلى، أى المهارات فى مجالات الأعمال والتكنولوجيا وعلوم البيانات، من خلال 4 فئات، وهي: فئة الدول المتطورة، وفئة الدول التنافسية، وفئة الدول الناشئة، وفئة الدول المتأخرة. وجاءت مصر فى فئة الدول التنافسية فى مجالى الأعمال وعلوم البيانات، بينما استقرت فى مجال التكنولوجيا فى فئة الدول الناشئة.

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