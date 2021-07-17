ارتفاع فى درجات الحرارة اليوم السبت

يتوقع خبراء الارصاد الجوية أن يسود اليوم السبت 17 يوليو 2021،طقس شديد الحرارة رطبا نهارًا في القاهرة الكبري والوجه البحري، وشديد الحرارة غير رطب في جنوب البلاد وجنوب سيناء، ويكون الطقس حار على السواحل الشمالية، ويكون معتدل الحرارة رطب خلال الليل على القاهرة الكبرى وباقي أنحاء الجمهورية.

دوت الخليج يرصد اخبار الطقس اليوم السبت

اخبار الطقس اليوم

وتستمر درجات الحرارة اليوم السبت فى الارتفاع على معظم انحاء الجمهورية

وتكون درجات الحرارة اليوم في القاهرة 39-26، والمحسوسة 41 درجة، وتكون درجات الحرارة في الإسكندرية غدًا 33-24 والمحسوسة 35 درجة.

درجات الحرارة

وتكون أعلي درجات الحرارة اليوم في في أسوان وإدفو وتصل العظمي إلى 44 درجة و28 للصغرى والمحسوسة 45 درجة، وتكون الحرارة في أبوسمبل 43-28 والمحسوسة 44، وفي الأقصر 43-27 والمحسوسة 44، أما في قنا 43-27 وتكون درجة الحرارة المحسوسة 42 درجة.

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة في الغردقة 39-28، الفيوم 39-24، المنيا 40-25، شرم الشيخ 41-28، أسيوط 41-26، الطور 37-25، بني سويف 39-25، العريش 34-25، شلاتين 38-27، حلايب 36-27، سوهاج 42-26 درجة.

وتكون درجات الحرارة في بورسعيد 34-25، بلطيم 33-23، دمنهور 35-24، السويس 39-25، شبين الكوم 37-25، طنطا 37-25، المنصورة 37-25، الزقازيق 37-25، سيوة 38-23، الإسماعيلية 39-25، دمياط 34-25، السلوم 32-23، رفح 35-24 درجة.