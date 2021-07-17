رحلة الأهلي داخل الملاعب المغربية قبل نهائي إفريقيا أمام كايزر تشيفز اليوم

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يترقب عاشق الساحرة المستديرة خاصة جماهير النادي الأهلي مباراة نهائي إفريقيا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، اليوم السبت 17يوليو أمام فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

خاض الأهلي 8 مباريات ضد أندية الوداد البيضاوي، والرجاء، والمغرب التطواني ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا. وكانت أول مباراة للنادي الأهلي على ستاد محمد بن الخامس، أمام فريق الرجاء البيضاوي بعام 2002، في دور المجموعات، وخسر الأهلي المباراة بهدفين مقابل هدف، وسجل هدف الأهلي وقتها أحمد بلال.

بينما في المباراة الثانية للأهلي أمام الرجاء في دور المجموعات أيضاً لعام 2005، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. والتقى الأهلي بفريق الوداد البيضاوي، على ستاد مركب محمد بن الخامس في دور المجموعات لبطولة عام 2011؛ وتقدم محمد ناجي جدو للأهلي، قبل أن يتعادل عبد الرحيم بنكاجي لفريق الوداد وتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ثم خسر الأهلي في دور الـ32 لنسخة عام 2015؛ أمام فريق المغرب التطواني بهدف دون رد، وودع البطولة في مباراة الإياب بركلات الترجيح، ولكن لقاء الذهاب أقيم على ملعب سانية الرمل.

وفي العام التالي، انتصر الأهلي على الوداد البيضاوي، في المباراة التي أقيمت بينهما بدور المجموعات بهدف دون رد، وسجل هدف الأهلي رامي ربيعة.

وفي نسخة عام 2017، التقى الأهلي مع الوداد البيضاوي على ملعب محمد بن الخامس في دور المجموعات، وخسر بهدفين دون رد. وتكررت المواجهة في نفس النسخة، ولكن بإياب نهائي البطولة، وانتصر الترجي بهدف دون رد، وحقق اللقب على حساب الأهلي.

واخر مباراة لعبها الأهلي على ستاد محمد بن الخامس، كانت في نسخة العام الماضي من البطولة، بإياب نصف النهائي، وحقق الأهلي الفوز بهدفين دون رد، ليتأهل للمباراة النهائية التي حقق فيها اللقب على حساب الزمالك. إجمالًا، لعب الأهلي 8 مباريات بدوري أبطال إفريقيا على الملاعب المغربية حقق الفوز في مباراتين، وتعادل في مثلهما، وخسر 4 مباريات.

قائمة الأهلي

وضمت قائمة الفريق 28 لاعبا فى رحلة المغرب وهم:

وجاءت قائمة الفريق كالأتي:

في حراسة المرمي:محمد الشناوي-علي لطقي-مصطفي شوبير

خط الدفاع:علي معلول-بدر بانون-أيمن أشرف-ياسر إبراهيم-محمد هاني-محمود وحيد-سعد سمير-محمود متولي.

خط السوسط:عمرو السولية-حمدي فتحي-أليو ديانج-أكرم توفيق -مجدي أفشة-كريم ندفيد-محمود وحيد-وليد سليمان