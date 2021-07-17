اليوم.. المنتخب الأولمبي يخوض تدريباته الأولي باليابان استعداداً لمواجهة اسبانيا

/640957/اليوم-المنتخب-الأولمبي-يخوض-تدريباته-الأولي-باليابان-استعدادا-لمواجهة-اسبانيا

ستهل منتخب مصر الاولمبى بقيادة شوقى غريب، تدريباته فى اليابان اليوم السبت، بعدما تعذر إقامة أى تدريبات أمس نظرا لوصول البعثة إلى طوكيو وقرار اللجنة المنظمة بالمبيت بها قبل التوجه اليوم إلى مدينة سابورو اليابانية التى تستضيف الفراعنة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويستضيف ستاد سابورو دومى، المباراة الأولى لمنتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب، أمام إسبانيا يوم الخميس المقبل فى افتتاح مشوار الفراعنة فى أولمبياد طوكيو.

ووصل صباح أمس منتخب مصر الأوليمبى، إلى طوكيو بعد رحلة استغرقت 10 ساعات، على متن طائرة خاصة، استعدادا للمشاركة فى أولمبياد طوكيو 2021 التى تنطلق يوم 22 يوليو بمباراة إسبانيا ثم الأرجنتين يوم 25 ثم أستراليا يوم 28.

تلقى النادى الأهلى تأكيدات من المنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب تفيد بوجود طائرة خاصة سوف تنقل رباعى المارد الأحمر محمد الشناوى وأكرم توفيق وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر لليابان عقب نهاية مباراة الاهلى مع كايزر تشيفز بطل جنوب افريقيا فى نهائى دوري الابطال الافريقى والمقرر لها السبت المقبل بالمغرب للحاق ببعثة الفراعنة الصغار فى طوكيو للمشاركة فى الاوليمبياد.

والجدير بالذكر أن خضع الشناوى والونش للكشف الطبى مؤخرا تحت إشراف الجهاز الطبى لمنتخب مصر الأولمبى واللجنة الأولمبية المصرية، وأخطرت اللجنة الأولمبية اللاعبين بمنحهما الحرية فى الحصول على اللقاح من عدمه.

خاصة أن اللاعبين سيخضعان للعزل الطبى فور وصولهما طوكيو لمدة 3 أيام قبل مخالطة أى منتخبات أخرى وفقا للائحة البطولة وسيتم عمل مسحات يومية لهما للكشف عن فيروس كورونا، فيما حصل أحمد حجازى على اللقاح فى السعودية بينما حصل باقى اللاعبين والجهاز الفنى للمنتخب على اللقاح.

في حراسة المرمى: محمدالشناوي - محمد صبحي - محمود جاد

الدفاع: أحمد أبوالفتوح - كريم فؤاد - أحمد حجازي - محمود الونش - محمد عبدالسلام - أحمد رمضان «بيكهام» - أسامة جلال - كريم العراقي.

الوسط: أكرم توفيق - عمار حمدي - إمام عاشور - ناصر ماهر - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - عبدالرحمن مجدي - طاهر محمد طاهر.

الهجوم: أحمد ياسر ريان - صلاح محسن - ناصر منسي.

يبحث شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصرالأولمبي، عن إنجاز جديد خلال مشاركتة في أولمبياد طوكيو 2020، واوجد عدد من الاعبين المميزين.

ويأمل غريب في تكرار نجاح الجيل الذهبي الذي في كأس العالم للشباب عام 2001، حيث حصد الميدالية البرونزية، ليحقق لكرة القدم المصرية أول إنجاز أولمبي، وينافس المنتخب المصري في مجموعة قوية تضم الأرجنتين وإسبانيا وأستراليا