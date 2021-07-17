/640956/استقرار-فى-اسعار-الخضروات-والفاكهة-اليوم

ينشر موقع دوت الخليج الإخباري أسعار الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة، ويضاف إلى السعر بين 1 إلى 2 جنيه في أسواق التجزئة، وذلك لاهتمام القراء بالتعرف على اسعار الخضروات والفاكهة بشكل يومي.

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