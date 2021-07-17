/640954/ماذا-قدم-موسيماني-مع-الأهلي-قبل-مواجهة-كايزر-تشيفز-الليلة

يترقب عاشق الساحرة المستديرة خاصة جماهير النادي الأهلي مباراة نهائي إفريقيا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، اليوم السبت 17يوليو أمام فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

قاد موسيمانى الأهلى فى 50 مباراة فاز فى 36 وتعادل فى 10 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 99 هدف، حيث تلقت شباكه 34 هدف، ويبحث موسيمانى عن التتويج بدورى الأبطال الأفريقى للمرة الثالثة فى تاريخه، حيث توج موسيمانى ببطولتين لدورى الأبطال واحدة مع صن دوانز فى 2016 والأخرى مع الأهلى 2020، وسيواجه مواطنه كايزر تشيفز بطل جنوب أفريقيا فى المباراة النهائية بهذه النسخة .

فيما حقق موسيماني مع الأهلي 3 بطولات هي دوري أبطال أفريقيا وكأس مصر والسوبر الأفريقي، وقاد النسور الحمر لتحقيق الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية بقطر، وأمامه فرصة كبيرة للتتويج بأكثر من لقب آخر مثل دوري أبطال إفريقيا في نسخته الحالية، والدوري والكأس والسوبر المحلي.

قائمة الأهلي

وضمت قائمة الفريق 28 لاعبا فى رحلة المغرب وهم:

وجاءت قائمة الفريق كالأتي:

في حراسة المرمي:محمد الشناوي-علي لطقي-مصطفي شوبير

خط الدفاع:علي معلول-بدر بانون-أيمن أشرف-ياسر إبراهيم-محمد هاني-محمود وحيد-سعد سمير-محمود متولي.

خط السوسط:عمرو السولية-حمدي فتحي-أليو ديانج-أكرم توفيق -مجدي أفشة-كريم ندفيد-محمود وحيد-وليد سليمان.

خط الهجوم:محمد شريف-صلاح محسن- بواليا-محمود كهربا-حسين الشحات-طاهر محمد طاهر-مروان محسن-أجاي.

ووصلت بعثة الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، إلى المغرب مساء أمس الثلاثاء استعدادا لخوض مباراة كايزر تشيفز مساء السبت المقبل في نهائي دوري أبطال أفريقيا بملعب محمد الخامس بالمغرب.

حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على دراسة فريق كايزر تشيفز بالفيديو، خلال رحلة السفر من القاهرة للمغرب، قبل مواجهة الفريقين في نهائي دوري أبطال إفريقيا المقرر إقامتها يوم السبت المقبل.

وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خضع لجلسة استشفاء عن طريق أحد الأجهزة الطبية الحديثة في طائرة الفريق خلال رحلة الأهلي من القاهرة إلى المغرب

حقق موسيماني الفوز على كايزر تشيفز في 6 لقاءات، وتعادل في 5 ولقي الهزيمة في 5 لقاءات.

جماهير الأهلى تنتظر من موسيماني اللقب العاشر في مسيرة الأهلى، والثاني على التوالي، بعد أن حقق الفوز باللقب الموسم الماضي، على حساب منافسه التقليدي الزمالك.