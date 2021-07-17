متى فرض الحج وهل يجب مرة واحدة أم أكثر؟.. الإفتاء ترد

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الدار، عبر حسابها الرسمى على موقع "فيسبوك"، اليوم السبت، أن العلماء اختلفوا فى الإجابة على سؤال متى فرض الحج؟ والرأى المشهور أنه فرض بعد الهجرة فى السنة السادسة.
وأشارت إلى أنه لا يجب الحج إلا مَرَّة، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يحج بعد فرض الحج إلا مرة واحدة، وهى حجة الوداع.
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