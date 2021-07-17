/640952/تعرف-على-غيابات-الأهلي-أمام-كايزر-تشيفز-اليوم

يستعد النادي الأهلي مباراته اليوم السبت أمام فريق كايزر تشيفز، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات نهائي دوري إبطال إفريقيا.

ويرصد دوت الخليج غيابات الأهلي:

وأعلن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن تشيكلة فريقه الرسمية المواجهة المرتقبة أمام نادي كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في نهائي دوري أبطال أفريقيا والمقرر إقامتها اليوم السبت الموافق 17 يوليو الجاري في تمام الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة على ستاد"محمد الخامس بالمغرب.

وخرج من قائمة الأهلي كل من؛

ناصر ماهر، أحمد بيكهام للمشاركة مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو، وكذلك أحمد نبيل "كوكا"، وأحمد سيد عبدالنبي، وعبدالرحمن أشرف "مانو"، ومحمد أشرف، ومحمد حسام ميدو، وحمزة علاء لأسباب فنية.

وضمت قائمة الفريق 28 لاعبا هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمود وحيد ومحمود متولي، ورامي ربيعة و ياسر إبراهيم وأيمن أشرف، وبدر بانون وسعد سمير وعلي معلول و محمد هاني.

خط الوسط : حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية و محمد مجدي أفشة، وكريم نيدفيد ومحمد محمود، وأكرم توفيق ووليد سليمان وحسين الشحات.

خط الهجوم: محمود كهربا ومروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن ووالتر وباليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي.

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف إقامة مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا على استاد محمد الخامس في المغرب بدون حضور جماهيري، بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا في العالم.

وتأهل الأهلي إلى نهائي دوري الأبطال الإفريقي، بعد تفوقه على الترجي التونسي وتحقيق الفوز عليه ذهابًا وإيابًا في إحدى أهم المواجهات الكلاسيكية في القارة الإفريقية.

وفاز الأهلي في العاصمة تونس بنتيجة 1- 0، كما حقق الفوز في لقاء الإياب بنتيجة 3- صفر.

وتأهل كايزر تشيفز الجنوب إفريقي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تفوقه على الوداد المغربي، حيث فاز في لقاء الذهاب بالمغرب بهدف دون رد، وتعادل في لقاء الإياب بجنوب إفريقيا بدون أهداف.

ومن المقرر أن تذاع مباراة الأهلي وكايزر شيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا في بث مباشر على قناة beIN Sports HD 4.