/640951/موعد-مباراة-الأهلي-ضد-كايزر-تشيفز-والقنوات-الناقلة

يدخل النادي الأهلي مباراته اليوم السبت أمام فريق كايزر تشيفز، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات نهائي دوري إبطال إفريقيا.

ويرصد دوت الخليج موعد المباراة اليوم:

تقام مباراة الأهلي وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي في الدور النهائي من دوري ابطال إفريقيا مساء اليوم السبت 17 يوليو الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة، والمقرر مبارة نهائي دوري ابطال افريقيا حصريا على قنوات «beIN Sports HD 4» على تردد: على القمر: نايل سات، تردد11054 معدل الترميز 27500 – 2/3.

وأكدت لجنة الحكام في الاتحاد الأفريقي أن حكم مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا الحكم الدولي البوروندي باسفيك ندابيها وينامينا ويعاونه في المباراة مساعد أول إلفيس جوي ونوبوي نجويجو من دولة الكاميرون، والحكم الثاني لي أوكيلو من دولة أوغندا، أما الحكم الرابع هو الجابوني أوتوجو كاستان، اما الحكم المغربي رضوان جيد سيكون حكم الفيديو، بالإضافة إلى زكريا برينسي كمساعد لحكم الفيديو .

تشكيل مباراة الأهلي المتوقع

من المتوقع ان يخوض النادي الاهلي المباراة نهائي دور أبطال افريقيا بتشكيل يضم كلا من محمد الشناوى حارس المرمى، وفي الدفاع بدر بانون وأيمن أشرف وعلي معلول وأكرم توفيق، وفي خط الوسط يضم عمرو السولية وأليو ديانجو وحمدي فتحي، حسين الشحات ومحمد مجدي أفشة، وفي الهجوم محمد شريف.

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف إقامة مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا على استاد محمد الخامس في المغرب بدون حضور جماهيري، بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا في العالم.

وتأهل الأهلي إلى نهائي دوري الأبطال الإفريقي، بعد تفوقه على الترجي التونسي وتحقيق الفوز عليه ذهابًا وإيابًا في إحدى أهم المواجهات الكلاسيكية في القارة الإفريقية.

وفاز الأهلي في العاصمة تونس بنتيجة 1- 0، كما حقق الفوز في لقاء الإياب بنتيجة 3- صفر.

وتأهل كايزر تشيفز الجنوب إفريقي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تفوقه على الوداد المغربي، حيث فاز في لقاء الذهاب بالمغرب بهدف دون رد، وتعادل في لقاء الإياب بجنوب إفريقيا بدون أهداف.

ومن المقرر أن تذاع مباراة الأهلي وكايزر شيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا في بث مباشر على قناة beIN Sports HD 4.