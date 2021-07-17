مواعيد مباريات اليوم السبت.. والقنوات الناقلة

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تقام اليوم السبت العديد من المباريات المهمة في مختلف ملاعب العالم على رأسها مواجهة كايزر تشيفز ضد الأهلى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، فضلا عن مباريات بالدورى المغربى.

ويرصد دوت الخليج مواعيد مباريات اليوم:

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

تقام مباراة كايزر تشيفز أمام فريق الأهلي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الدورى المغربى

تقام أولمبيك آسفي أمام الرجاء الرياضي والتي من الممقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساء

تقام مباراة حسنية أغادير أمام الجيش الملكي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة والربع مساء

تقام مباراة المغرب التطواني أمام مولودية وجدة والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء

حقق فريق بيراميدز بقيادة تاكيس جونياس المدير الفني للفريق، الفوز على نظيره فريق المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس المدير الفني للفريق، ضمن منافسات بطولة الدوري العام، وانتهت المباراة بنتيجة ٢/٠ لصالح فريق بيراميدز.

تاريخ مواجهات الفريقين

التقى فريق بيراميدز وفريق المقاولون العرب في ١٠ مباريات، وكانوا جميعا في بطولة الدوري المصري، واستطاع فريق بيراميدز تحقيق الفوز في ٥ مباريات، بينما فاز فريق المقاولون العرب قي مباراة وحيدة، وتعادل الفريقين في ٤ مباريات.

أكبر نتيجة في لقاءات الفريقين

جاءت جميع المباريات التي التقى فيها الفريقين في بولة الدوري، وحقق فريق المقاولون العرب الفوز في مباراة وحيدة فقط، ولكن استطاع لاعبي المقالون العرب في ذلك اللقاء تحقيق الفوز بأكبر نتيجة ببن الفريقين، حيث انتهت المباراة بنتيجة ٤/٠ لصالح فريق المقاولون.

تشكيل بيراميدز في المباراة

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد حمدي - علي جبر

خط الوسط: عبد الله السعيد - إيريك تراوري - عمر جابر - إسلام عيسى - محمود حمادة

خط الهجوم: دودو الجباس

ويتواجد على مقاعد البدلاء: عبد الرحمن أيمن - محمود وادي - محمد فاروق - نبيل دونجا - أحمد توفيق - أحمد أيمن منصور - محمود صابر - عبد الله بكري - إبراهيم حسن.

تشكيل المقاولون العرب في المباراة

حراسة المرمى: حسن شاهين.

الدفاع: أمير عابد، محمد سمير، فاروقا، حسن الشامي.

الوسط: كريم مصطفى، محمد مجلي، محمد رزق.

الهجوم: عمر سافيولا، أحمد الشيمي، محمد سالم.