الأرصاد الجوية تحذر من التعرض للشمس : طقس شديد الحرارة يضرب البلاد

جدة - نرمين السيد - حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية التابعة لوزارة الطيران المدني، من حالة الطقس اليوم السبت وغدا الأحد حيث يضرب البلاد طقس شديد الحرارة رطب على معظم الانحاء حار على السواحل الشمالية نهارا معتدل رطب ليلا.





وناشدت الهيئة المواطن بعدم التعرض للأشعة المباشرة للشمس خاصة وقت الظهيرة، حيث تشهد ارتفاعا فى درجات الحرارة على غالبية الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، حار رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلاً على كل الأنحاء، موضحة أن التعرض لأشعة الشمس المباشرة، يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى ارتفاع نسب الرطوبة لتزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة، بقيم تتراوح من درجتين إلى 4 درجات، بالإضافة إلى تكون شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، فضلًا عن نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، ما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلًا.

و ترتفع نسب الرطوبة لتصل إلى ٩٢% على السواحل الشمالية، فيما تصل نسبة الرطوبة العظمى على القاهرة إلى ٨٢%، وعلى شمال الصعيد تسجل نسبة الرطوبة العظمى ٥٠ مئوية، أما على جنوب الصعيد فتسجل العظمى ٣٥%.