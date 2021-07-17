فيديو.. وزير الأوقاف للرئيس: سر على بركة الله فخلفك أكثر من 100 مليون مصرى

جدة - نرمين السيد - وقال الوزير، إنه يجب ألا ننسى ونعترف بالحق لأهله كلون من الوفاء، يوم أن وقف رئيس الجمهورية قبل ما يزيد على سبع سنوات ووجه كلامه للمصريين جميعًا وخلفه قواتنا المسلحة الباسلة وقفوا فى وجه قوى الشر والضلال والارهاب والمتآمرين على الوطن، ووجه كلامه للمصريين جميعًا قائلًا: لن نسمح لأحد أن يروع الشعب المصرى ونحن على قيد الحياة، وإن الرصاص الذى يمكن أن يوجه إلى صدور المصريين سنتلقاه عنهم نحن بصدورنا.

وتابع: "أعان الله عز وجل الرئيس السيسى على الوفاء، وأعان معه رجالًا عظامًا فصَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ، واندحر الإرهاب الأسود وانقشع الظلام الدامس، لكن التحديات لا تزال كثيرة".

وأضاف، أن الرئيس وقف وهو يطلق المبادرة الأولى فى الجمهورية الجديدة مبادرة "حياة كريمة" وأعاد القول بمضمونه، عندما قال: "أجدد معكم العهد أن أظل كما كنت ابنًا بارًا لهذا الشعب، وأقول لكم وأطمئنكم : لا تقلقوا فلن يصل أحد إلى الشعب المصرى أو حق من حقوقه، أو مكتسب من مكتسباته وفى قواتنا المسلحة الباسلة وقائدها الأعلى نفس يلفظ على هذه الحياة".

وأردف: "ونحن نقول لك يا سيادة الرئيس: نحن معك نبادلك وفاءً بوفاء، وعهدًا بعهد، ونعاهد الله عز وجل ثم نعاهدك أن نكون خلفك جميعًا على المنشط والمكره، فى السراء والضراء، فى السعة والشدة، فخلفك وخلف قواتنا المسلحة الباسلة وشرطتنا الوطنية أكثر من مائة مليون مصرى هم خطوط إمداد ودعم حقيقى لك ولقواتنا المسلحة الباسلة، وهذه الأمة محفوظة بإذن الله، أجنادها هم خير أجناد الأرض، هم وأبناؤهم وأزواجهم وذووهم فى رباط إلى يوم الدين، غير أننا نحتاج دائمًا إلى مزيد من العمل ثم العمل ثم العمل، وإلى وحدة الصف، وإلى بذل مزيد من الجهد".