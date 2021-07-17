وزير النقل : تعديات السكة الحديد تهدد حياة المواطنين

جدة - نرمين السيد - قال وزير النقل الفريق كامل الوزير إن الدولة المصرية تشهد مشروعات طرق وكبارى وقطار سريع وتبطين ترع تنفذ بشكل رائع، مؤكدا أنها مشروعات عملاقة، مضيفا أن مشروعات النقل ستنقل مصر نقلة رائعة.





وأضاف الوزير، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية عبر فضائية "إم بى سى مصر"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب، أن هناك العديد من التعديات على حرم السكك الحديدية تهدد حياة المواطنين، مؤكدا أن هناك الكثير من الورش والعشش والمنازل بالإضافة إلى مشاكل بمنطقة المعادى.

وتابع: تواجدت بـ "محور الجزائر"، وفوجئت بوجود الورش المفتوحة على السكك الحديد مباشرة وكانت من الممكن أن تتسبب بكوارث، وأن السيارات تعبر السكك الحديد، مؤكدا أنه تصادف قدوم أحد جرارات السكة الحديد القادم من حلوان إلى العباسية ما كادت معه أن تحدث كارثة محققة لكن قائد الجرار استطاع إيقافه قبل الاصطدام بالعربة.

وأشار الوزير إلى أنه وصل الأمر إلى أنه "اتحايل" على صاحب عربية فول عشان يشيل العربية من على السكك الحديد ورفض، مؤكدا أن تعديات السكك الحديد تهدد حياة المواطنين والسكك الحديدية.

وتابع وزير النقل، أن المحاور والطرق يعاد تجديدها من أجل تسهيل حركة المواطن فى كل ربوع مصر، مؤكدا أنه سيتم العمل على إزالة التعديات على حرم السكك الحديدية على مسافة 10 آلاف كيلو، خاصة خط سكك حديد القاهرة حلوان.