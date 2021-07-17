بالبنط العريض .. هل تكون النمسا المحطة الأولى لحظر الإخوان ؟

جدة - نرمين السيد - ويطرح البرنامج عدة أسئلة، أبرزها هل تنبهت أوربا مؤخرا للخطر الذي تمثله عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى على أراضيها؟، وهل تكون النمسا المحطة الأولى لحظر الإخوان و نشهد لاحقا قرارات مماثلة في باقي دول أوربا؟، وكيف تنظر الصحافة العالمية "النزيهة" التي أفلتت من المال السياسى الإخوانى للجماعة الإرهابية.

ويتساءل البرنامج، عن لماذا تتجاهل بعض الصحف وبعض وكالات الأنباء الأجنبية خطر الإخوان وتروج لمظلوميتهم الكاذبة.

ويناقش البرنامج، الصورة الحقيقية لتنظيم الإخوان فى الإعلام العالمى، وما نقلته الصحاقة العالمية عن كواليس قرار البرلمان النمساوى بحظر رموز الإخوان.

برنامج "بالبنط العريض" إعداد وتقديم الكاتب الدكتور حسام فاروق الباحث فى الإعلام السياسى الدولى، ويذاع السبت الساعة الرابعة إلا ربع عصرا بتوقيت القاهرة على الهواء مباشرة، على القناة الفضائية المصرية الرسمية، إخراج مصطفى جلال وإكرام مصطفى.