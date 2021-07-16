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يسأل العملاء عن تفاصيل عرض أورنج 10 جيجا أكبر باقة انترنت تجوال الشهرية و ذلك للاستمتاع بقيمة 10 جيجا انترنت اثناء التجوال في السعودية او الامارات .

دوت الخليج شروط الحصول على عرض أورنج 10 جيجا أكبر باقة انترنت تجوال اشترك في باقة انترنت التجوال الشهرية وسيتم إضافة العرض تلقائيًا اتصل بخدمة العملاء أو من خلال تطبيق My Orange قيمة عرض أورنج 10 جيجا أكبر باقة انترنت تجوال مصاريب 250 جنيه الباقه مصاريف ميجابايت شهريا 250 جنيه 10,000

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