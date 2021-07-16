تدشين كنيسة الأنبا أنطونيوس بإيبارشية الزقازيق 

جدة - نرمين السيد - وتم تدشين مذبح الكنيسة على اسم القديس الأنبا أنطونيوس، إلى جانب حامل الأيقونات وأيقونات الكنيسة.

وتم توسعة الكنيسة بعد صدور قرار تقنين أوضاع لها عام 2016، لتصبح عبارة عن مبنى مكون من أربعة طوابق على مساحة 500 متر مربع.

وتنظم الإيبارشية خلال الفترة الجارية عدة نهضات بعدد من كنائس الإيبارشية وخلال أعياد القديسين مار بولس ومار جرجس والأنبا بيشوى والأنبا كاراس.

وتحرص الكنائس على تطبيق الإجراءات الصحية الوقائية أثناء كافة الفعاليات الرعوية، لحماية المشاركين فيها من العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وعلى الصعيد الصحى أيضًا تقود مطرانية الزقازيق حاليًا حملات للتوعية بخصوص تلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، هذا إلى جانب التنسيق مع مديرية الصحة لتقديم اللقاح للمواطنين عن طريق مقار عدة كنائس.