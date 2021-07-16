أسقف طما يهنئ المسلمين بعيد الأضحى

جدة - نرمين السيد - وبعث الأنبا إسحق أسقف طما وتوابعها، برقية تهنئة لـ طارق الفقى محافظ سوهاج والقيادات الأمنية والتنفيذية والدينية والشعبية بالمحافظة. وقدم نيافته التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وجاء نص التهنئة: "يسرنى أن أبعث لسيادتكم وجميع أخوتنا المسلمين بأصدق التهانى القلبية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، كل عام وأنتم بخير".

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