/640939/بنك-الاسكندرية-يقدم-تطبيق-محفظتي-لانجاز-المعاملات-في-العيد

يقدم بنك الاسكندرية تطبيق محفظتي لانجاز المعاملات في عيد الاضحى 2021 و الذي يجمع كل معاملاتك المالية اليومية في تطبيق واحد على موبايل عميل بنك الاسكندرية .

دوت الخليج مزايا بنك الاسكندرية في تطبيق محفظتي من مزايا بنك الاسكندرية في تطبيق محفظتي بخطوات بسيطة هو توفير وسيلة فعالة كي تقوم بكل معاملاتك المالية في أي مكان بكل سهولة . خدمات مزايا بنك الاسكندرية في تطبيق محفظتي تحويل نقود لأي محفظة في مصر سحب من أي ماكينة ATM شراء من خلال خدمة "بطاقة أون لاين" *بالتعاون مع ميزة ديجيتال

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بنك الاسكندرية يقدم تطبيق محفظتي لانجاز المعاملات في العيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.