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البنك الأهلي المصري تفاصيل بطاقة ميزة المدفوعة مقدما يبحث عنها العملاء وهي هي اول بطاقة دفع الكتروني من البنك الأهلي المصري وطنية و التي تعد أحد الادوات الرئيسية للسداد الالكتروني لمدفوعات المواطن سواء للجهات الحكومية او في كافة التعاملات المالية الاخرى محليا البنك الأهلي المصري تفاصيل بطاقة ميزة المدفوعة مقدما.

دوت الخليج مميزات البنك الأهلي المصري بطاقة ميزة المدفوعة مقدما تمكنك من استقبال و صرف الحوالات بالجنية المصري على مدار 24 ساعة دون الحاجة للتوجه لأي من فروع البنك . الاستفادة من المعاملات اللاتلامسية للحفاظ علي سلامتك . الأوراق المطلوبة البنك الأهلي المصري بطاقة ميزة المدفوعة مقدما صورة البطاقة الشخصية السارية او جواز السفر الموضح به الرقم القومي. أو يرجى زيارة اقرب فرع من فروع مصرفنا

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