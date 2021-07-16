حذر بنك القاهرة عملائه القدامى والجدد من عمليات النصب التي يتعرض لها عملاء بنك القاهرة وغيرها من البنوك بسبب بعد اللصوص الذين يسعون بأن يسرقون عملاء بنك القاهرة .
دوت الخليج
بنك القاهرة يحذر العملاء
وكان بنك القاهرة شارك عملائه عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك بنك القاهرة بعض النصائح لحفظ البيانات و المصرفية من بنك القاهرة و لتجنب عمليات الغش والسرقة في بنك القاهرة .
خدمات بنك القاهرة
و من تحذيرات بنك القاهرة لعملائه هي عدم مشاركة المعلومات الشخصية والبنكية مثل (رمز التحقيق- الرقم السري المتغير - أرقام البطاقة وتاريخ انتهانها - اسم المستخدم وكلمة السر)، وذلك للحفاظ على سرية بياناتهم وتجنب مخاطر السرقة والاحتيال بنك القاهرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بنك القاهرة يحذر .. احترس من عمليات النصب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.