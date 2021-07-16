بنك القاهرة يحذر .. احترس من عمليات النصب 

حذر بنك القاهرة عملائه القدامى والجدد من عمليات النصب التي يتعرض لها عملاء بنك القاهرة وغيرها من البنوك بسبب بعد اللصوص الذين يسعون بأن يسرقون عملاء بنك القاهرة .

دوت الخليج

بنك القاهرة يحذر العملاء

وكان بنك القاهرة شارك عملائه عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك بنك القاهرة بعض النصائح لحفظ البيانات و المصرفية من بنك القاهرة و لتجنب عمليات الغش والسرقة في بنك القاهرة .

خدمات بنك القاهرة

و من تحذيرات بنك القاهرة لعملائه هي عدم مشاركة المعلومات الشخصية والبنكية مثل (رمز التحقيق- الرقم السري المتغير - أرقام البطاقة وتاريخ انتهانها - اسم المستخدم وكلمة السر)، وذلك للحفاظ على سرية بياناتهم وتجنب مخاطر السرقة والاحتيال بنك القاهرة.