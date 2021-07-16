/640935/بيراميدز-ينجح-في-خطف-الشوط-الأول-أمام-المقاولون-العرب-بهدفين

نجح فريق بيراميدز في حسم أحداث الشوط الأول أمام فريق المقاولون العرب، بنتيجة هدفين دون رد في لقاء الأسبوع الرابع والعشرين من الدوري المصري الممتاز، علي ملعب المقاولون العرب.

ويرصد دوت الخليج نتيجة الشوط الأول بين الفريقين. تشكيل بيراميدز في المباراة حراسة المرمى: شريف إكرامي خط الدفاع: أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد حمدي - علي جبر خط الوسط: عبد الله السعيد - إيريك تراوري - عمر جابر - إسلام عيسى - محمود حمادة خط الهجوم: دودو الجباس ويتواجد على مقاعد البدلاء: عبد الرحمن أيمن - محمود وادي - محمد فاروق - نبيل دونجا - أحمد توفيق - أحمد أيمن منصور - محمود صابر - عبد الله بكري - إبراهيم حسن. تشكيل المقاولون العرب في المباراة حراسة المرمى: حسن شاهين. الدفاع: أمير عابد، محمد سمير، فاروقا، حسن الشامي. الوسط: كريم مصطفى، محمد مجلي، محمد رزق. الهجوم: عمر سافيولا، أحمد الشيمي، محمد سالم.

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