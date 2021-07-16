وزير الأوقاف: مد الخصومات على إصدارات الأعلى للشؤون الإسلامية حتى 31 يوليو

جدة - نرمين السيد - الإصدارات التى يشملها الخصم هى:-

موسوعة الفقه الإسلامى 47 مجلدًا بسعر 500 جنيه بدلا من 935 جنيهًا .

موسوعة سبل الهدى والرشاد 13 مجلدًا بسعر 500 جنيه بدلا من 845 جنيهًا.

موسوعة الفتاوى الإسلامية 20 مجلدًا بسعر 400 جنيه بدلا من 650 جنيهًا.

الموسوعة المختصرة للأحاديث النبوية 27 مجلدًا بسعر 180 جنيهًا بدلا من 270 جنيهًا.

موسوعة الخطب العصرية 9 مجلدات بسعر 100 جنيه بدلا من 180 جنيهًا.

موسوعة بصائر ذوى التمييز 6 مجلدات بسعر 200 جنيه بدلا من 310 جنيهات.

صحيح البخارى 11 مجلدًا بسعر 80 جنيهًا بدلا من 160 جنيهًا.

المنتخب من السنة 13 مجلدًا بسعر 100 جنيه بدلا من 150 جنيهًا.

مساجد مصر وأولياؤها الصالحون 5 مجلدات بسعر 120 جنيهًا بدلا من 165 جنيهًا.

ينابيع الأحكام فى الحلال والحرام 4 مجلدات بسعر 65 جنيهًا بدلا من 95 جنيهًا.

صفوة السيرة للإمام ابن كثير 4 مجلدات بسعر 65 جنيهًا بدلا من 95 جنيهًا.

شرح الدرر السنية 4 مجلدات بسعر 70 جنيهًا بدلا من 100 جنيه.

50% خصم على المنتخب الإندونيسى والسواحيلى ليصبح بسعر 60 جنيهًا بدلا من 120 جنيهًا.

مع خصم عام 25% على باقى المطبوعات.

علمًا بأن الحجز يكون عن طريق منافذ بيع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمسجد النور، ومكتبة التحرير، ومكتبة جاردن سيتى بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ويمكن للأئمة وغيرهم من الراغبين بالمديريات الإقليمية حجز نسخهم من أى من هذه الموسوعات بمكتب مدير الدعوة فى موعد أقصاه السبت 31 يوليو 2021م حتى يتسنى لهم الاستفادة من الخصم وفور توريد المبلغ ستصل النسخ إلى مقر المديرية فى موعد أقصاه عشرة أيام عمل من تاريخ الدفع وتوريد المبلغ.

يأتى ذلك نظرًا للإقبال الشديد على إصدارات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمعرض القاهرة الدولى للكتاب الثانى والخمسين، وفى إطار السعى لنشر الفكر الوسطى المستنير.