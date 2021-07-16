طارق لطفى لـ الطاهرى: رسالة الفن الارتقاء بالذوق العام

جدة - نرمين السيد - وأوضح لطفى، فى لقائه مع الكاتب الصحفى والإعلامى أحمد الطاهرى، ببرنامج 60 دقيقة، على فضائية إكسترا نيوز: "جملة الناس عايزة كده كدبة كبيرة، وتلقيت اتصالات مشجعة من الجمهور والنقاد مضمونها أننا أعطينا للناس أمل فى الأعمال الجادة".

وعن موكب المومياوات الملكية، أشار الفنان طارق لطفى إلى أنه شعر بفرحة كبيرة خلال متابعته، مؤكدا أن نجاح موسيقى موكب المومياوات وانتشارها انتصار كبير على نوع الموسيقى المنتشر حاليا، الذى يؤذى الذوق العام.

وتابع أن استماع بعض الطبقات لموسيقى المهرجانات نموذج على الاحتفال بالتعالى، مشيرا إلى أن الظروف فى بعض الأحيان تقيد الفن والفنان.

وأشار لطفى إلى أن العشوائيات التى قدمت فى الدراما لم تكن واقعية، معتبرا أنه من الظلم إلصاقها بمصر، قائلا: "نموذج الأسمرات يحتاج الصبر عليه بعض السنوات قبل التعبير عنه بالدراما".