/640934/ما-هي-الاوراق-المطلوبة-لربط-ودائع-البنك-الزراعي-المصري

ودائع البنك الزراعي المصري يسأل عنها المواطنون وعن أسعار فائدة ودائع البنك الزراعي المصري والأوراق والمستندات المطلوبة لتخليص أوراق البنك الزراعي المصري.

دوت الخليج الأوراق المطلوبة لربط ودائع البنك الزراعي بطاقة رقم قومي - جواز سفر للأجانب المقيمين. البطاقة الضريبية لأصحاب المهن الحرة. نموذج التوقيعات الخاص بالعميل. أسعار فائدة ودائع البنك الزراعي المصرى أسعار فائدة ودائع البنك الزراعي المصرى يقدم ودائع الادخار ذات العائد الثابت بالجنيه المصري، وبحد أدنى يبدأ من 100 جنيه، وأسعار فائدة تنافسية عند شراء ودائع الادخار. الوديعة من أسبوع إلى أسبوعين: العائد: 4.25% الوديعة من أسبوعين إلى شهر: العائد: 5.25% الوديعة لمدة شهر إلى شهرين: العائد: 7.75% الوديعة لمدة من شهرين إلي 3 أشهر: العائد: 7.75% الوديعة لمدة من 3 أشهر إلي 6 أشهر: العائد: 8% الوديعة لمدة من 6 أشهر إلي سنة: العائد: 8.25% الوديعة لمدة من سنة إلي سنتين: العاند: 8.25% الوديعة لمدة من سنتين إلي 3 سنوات: العاند: 8.5% الوديعة لمدة 3 سنوات: العاند: 8.75%

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