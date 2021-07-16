/640930/التشكيل-الرسمي-لبيراميدز-والمقاولون-العرب-بالدوري

أعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لفريق نادي بيراميدز وعماد النحاس المدير الفنى لفريق المقاولون العرب، تشكيل فرقهم استعدادًا للمباراة التى ستجمعهما في التاسعة مساء اليوم الجمعة على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

تشكيل بيراميدز أمام المقاولون

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد حمدي - علي جبر

خط الوسط: عبد الله السعيد - إيريك تراوري - عمر جابر - إسلام عيسى - محمود حمادة

خط الهجوم: دودو الجباس

ويتواجد على مقاعد البدلاء: عبد الرحمن أيمن - محمود وادي - محمد فاروق - نبيل دونجا - أحمد توفيق - أحمد أيمن منصور - محمود صابر - عبد الله بكري - إبراهيم حسن.

تشكيل المقاولون أمام بيراميدز

حراسة المرمى: حسن شاهين.

الدفاع: أمير عابد، محمد سمير، فاروقا، حسن الشامي.

الوسط: كريم مصطفى، محمد مجلي، محمد رزق.

الهجوم: عمر سافيولا، أحمد الشيمي، محمد سالم.

موقف الفريقين في الدوري

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 7 مواجهات وتعادل في 8 لقاءات وخسر 12 مباراة وسجل لاعبيه 27 هدفاً وتلقت شباكه 35 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة، فيما يحتل بيراميدز المركز التاسع برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز في 8 مواجهات وتعادل في 13 لقاء وخسر 4 مباريات وسجل لاعبيه 36 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفاً ومازال لديه ثلاثة مباريات مؤجلة.

مباراة الجولة الأولى

وانتهت مباراة الدور الأول التي جمعت المقاولون وبيراميدز، بفوز الأخير بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد لذئاب الجبل، حيث عانى المقاولون في بداية الموسم من تراجع ملحوظ في النتائج بسبب الغيابات التي ضربت صفوف الفريق بسبب كورونا.