تقارير.. أنشيلوتي يضع محمد صلاح بديلا لـ صفقة مبابي فى ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الجمعة، عن رغبة الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد، في التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول، خلال موسم الانتقالات الصيفية، وخاصة في حال تعذر ضم كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.

ذكرت صحيفة "صن" البريطانية، أن أنشيلوتي يضع محمد صلاح كأهم أهداف ريال مدريد في موسم الانتقالات، إذا فشل النادي الملكي، في ضم هدفه الأول كيليان مبابي خلال الصيف الحالي.

وأشارت الصحيفة، أنه على الرغم من الصعوبات المالية التي يواجهها ريال مدريد في الفترة التي أعقبت ظهور أزمة جائحة كورونا، إلا أن الريال حريص على الحصول على صفقة كبيرة خلال الصيف الحالي.

وأوضحت الصحيفة، أن ريال مدريد يريد تعزيز صفوفه بعدد من اللاعبين المميزين، خلال موسم الانتقالات، وذلك بعد أن خرجوا من الموسم الماضي خاليين من الألقاب والانجازات لأول مرة منذ 17 عاما، وهو ما أدى إلى استقالة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

وأشارت الصحيفة إلى أن أنشيلوتي طلب ضم محمد صلاح بالإسم من إدارة النادي الملكي، ليكون الخطة البديلة في حال عدم قدوم مبابي، الذي ينتهي تعاقده مع باريس سان جيرمان في صيف 2022، ويرفض تجديد تعاقده في الوقت الحالي.

جدير بالذكر أن عقد محمد صلاح مع ليفربول ينتهي في صيف 2023، وكشفت تقارير أن إدارة الريدز ترغب في انهاء أمر تمديد عقد الفرعون في الفترة القليلة المقبلة.