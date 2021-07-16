طارق لطفى: القاهرة كابول أراد توجيه رسالة بأن كل الإرهابيين من نبع واحد

جدة - نرمين السيد - قال الفنان طارق لطفى، إن شخصية رمزى فى مسلسل القاهرة كابول كان الهدف منها تجسيد شخصيات إرهابيين آخرين مثل حسن البنا، مشيرا إلى أن المسلسل وجه رسالة بأن كل الإرهابيين من نبع واحد.





وخلال حواره مع الكاتب الصحفى والإعلامى أحمد الطاهرى ببرنامج 60 دقيقة، على فضائية إكسترا نيوز، تحدث لطفى عن دور الشيخ رمزى الذى أداه فى مسلسل القاهرة كابول: "استمتعت بالتمثيل والمنافسة مع نبيل الحلفاوى وخالد الصاوى وفتحى عبد الوهاب وحنان مطاوع"، مشيرا إلى أن مشهد الحوار الرباعى لم يعاد، حيث كان هناك استمتاع بالأداء والحالة الإبداعية. ونوه الفنان طارق لطفى إلى أن شخصية الشيخ رمزى ليس هى أسامة بن لادن، لكن تم الاقتراب من هيئته فى مرحلة من المراحل، قائلا: "هيئة الشيخ رمزى اقتربت من شكل بن لادن فى مرحلة أفغانستان ومن شخصية البغدادى فى مرحلة العراق". وأكد لطفى: "جسدنا من خلال شخصية رمزى شخصيات إرهابيين آخرين، مثل حسن البنا وشكرى مصطفى والبغدادى". وبين: "أردنا توجيه رسالة عبر مراحل شخصية الشيخ رمزى، بأن كل الإرهابيين من نبع واحد".

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