فيديو- طارق لطفى لـ الطاهرى: الدراما قادرة على بناء الإنسان وتهذيب سلوكياته

جدة - نرمين السيد - قال الفنان طارق لطفى، إن الدراما قادرة على بناء الإنسان وتهذيب سلوكياته، مشيرا إلى أنه لم يشعر بالخوف من أداء شخصية الإرهابى، فى مسلسل القاهرة كابول، ومن قبله فى مسلسل العائلة.





وتحدث الفنان طارق لطفى، خلال حواره مع الكاتب الصحفى والإعلامى أحمد الطاهرى ببرنامج 60 دقيقة، على فضائية إكسترا نيوز، عن دور الفن فى معركة الوعى، بجانب دور الفن فى بناء الإنسان المصرى. وأوضح لطفى: "تجربة مصباح فى مسلسل العائلة التى قدمتها قبل 27 سنة، والتى كانت بقلم الراحل العظيم وحيد حامد، كان ساعتها بينبه على إن فى أشياء موجودة فى المجتمع لو تلافيناها هيبقى فيه صعوبة جدا فيه استقطاب الجماعات الإسلامية للناس".

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