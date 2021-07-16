صور.. رئيس الإنجيلية يرسم قسا لـ طوخ وينصب آخر لبنى عمران ويجتمع بمجمع ملوى

جدة - نرمين السيد - شارك الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الجمعة، فى حفل رسامة القس أسعد تقى، قسًّا جديدًا للكنيسة الإنجيلية بطوخ، وحفل تنصيب القس بيتر منير راعيًا جديدًا للكنيسة الإنجيلية ببنى عمران، بحضور القس نادى لبيب، رئيس سنودس النيل الإنجيلى، والقس رفعت فتحى، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلى، والنائبة أميرة الحداد، عضو مجلس النواب، والقس جرجس شاف الله، رئيس مجمع ملوى الإنجيلى.





وفى بداية كلمته قال رئيس الطائفة الإنجيلية: "أشعر بفخر واعتزاز بوجودى معكم اليوم، وألتقى شعب الكنيسة وشركاءنا فى الوطن، من كل قرية ومحافظة، كما أشعر بفرح كبير فى لقاء جميع من يشاركنا الفرحة فى هذه المناسبات من حياتنا".

وأضاف الدكتور القس أندريه زكى، فى خطاب الحفل: "أعطنى لأشرب، هذه الكلمات التاريخية للسيد المسيح مع المرأة السامرية، والتى تكشف عن صراع الهوية وتجاوز الصعوبات والحواجز، وهو التحدى الذى نواجهه فى حياتنا اليومية، كيف نكسر الحواجز ونتجاوز التحديات".

وقدم رئيس الطائفة الإنجيلية، التهنئة للقس أسعد تقى، والقس بيتر منير وأسرتيهما وشعب الكنيستين، بمناسبة تنصيبهما.

وشارك فى مراسم الاحتفال القس أشرف جميل، رئيس مجلس الكنيسة بطوخ، القس أكرم جودة، راعى الكنيسة الإنجيلية بدير مواس، والقس بيتر إبراهيم، راعى الكنيسة الإنجيلية الثانية بدير أبو حنس، والقس ميلاد ثروت، راعى الكنيسة الإنجيلية بملوى بحرى، والقس توما فخرى، راعى الكنيسة الإنجيلية الأولى بدير مواس، والقس سعد شكرى، راعى الكنيسة الإنجيلية بصنبو، والشيخ عدراوى كمال، شيخ الكنيسة الإنجيلية بعزبة شحاته.

كما اجتمع رئيس الطائفة الإنجيلية بقسوس مجمع ملوى الإنجيلى المشيخى لمناقشة العديد من القضايا الخاصة بكنائس المجمع وشؤون القسوس.