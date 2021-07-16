نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر صك الأضحية 2021 البلدي والمستورد من بنك الطعام المصري في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر سعر صك الأضحية 2021 من بنك الطعام المصري، وذلك بعد الإعلان رسمياً عن أسعار الصكوك للعام الميلادي الجاري من قبل البنك، حيث يمكنك الاختيار بين الصكوك المتوفرة والمتاحة لدى بنك الطعام المصري سواء كان الصك البلدي أو الصك المستورد أو لحوم الصدقات “3 كيلو”، ومن خلال موقع ثقفني نوفر قيمة التبرع لصك الأضحية من بنك الطعام لعام 2021.

سعر صك الأضحية 2021

أطلق بنك الطعام المصري مشروع صك الأضحية في جمهورية مصر العربية منذ عام 2006م من أجل تيسير عملية الأضحية على المستحقين، حيث يقوم البنك بتوزيع الأضحية بصورة عادلة لتقع في يد مستحقيها، ويعتبر البنك رائداً لبرنامج صك الأضحية بمصر على مدار الأعوام الستة عشر الماضية على تاريخ إنشاءه.

حيث يهتم البنك بكافة الجوانب التي تتعلق بالأضحية من حيث عملية الذبح والتوزيع لتصل للمستحقين الحقيقين بالقرى والنجوع بأعلى جودة وأفضل سعر، وقد تم الإعلان عن أسعار صكوك الأضحية لهذا العام لتكون كالتالي:

الصك البلدي: 3400 جنيه.

الصك المستورد: 1950 جنيه.

لحوم الصدقات (3 كيلو): 200 جنيه.

وقد تم الإعلان من جانب دار الإفتاء المصرية بشأن حكم صكك الأضحية عن أنه يجوز لمن لم يستطع إقامة سُنة الأضحية بنفسه أو كان تنفيذها بنفسه يُشكل صعوبة عليه، أن يقوم بإنابة الجمعيات الخيرية أو غيرها عنه حتى وإن كان النائب مسلماً أو من أهل الكتاب، كما يجوز له أن يقوم بتوكيل من يشتري له الأضحية ويذبحها كما هو معروفاً باسم صك الأضحية.

الأضحية بنك الطعام المصري 2021

أوضح بنك الطعام المصري العديد من الأمور حول صك الأضحية لعام 2021م، حيث يحق للمتبرع بالصك البلدي الحصول على حصة تبلغ 9 كيلو، كما أن للمستحقين الحقيقين 18 كيلو من لحوم الأضاحي يتم توزيعها من خلال الشراكة والتعاون مع أربعة ألاف جمعية شريكة بكافة أنحاء مصر، وتستحق كل أسرة من لحوم الأضاحي 1 كيلو جرام.

ويمتلك بنك الطعام المصري قاعدة بيانات مدروسة تضم الأسر الأشد أو الأكثر حاجة، ويستهدف البنك لهذا العام من خلال حملة الأضاحي حوالي مليون أسرة تم إدراجها في قاعدة البيانات الموسمية والشهرية، وأوضح البنك أنه يقوم بذبح الأضحية في أيام التشريق الثلاثة طبقاً للشريعة الإسلامية (داخل أو خارج مصر).

كما يقوم بنك الطعام بتوزيع لحوم الأضحية للصك البلدي خلال أيام عيد الأضحى المبارك، أما عن لحوم الصك المستورد، فيقوم البنك بتوزيع هذه اللحوم على مدار العام، ومن يرغب في التعرف على سعر صك الأضحية 2021 من بنك الطعام المصري، يمكنه ذلك الآن من خلال المقال، كما يمكنكم التبرع من خلال موقع بنك الطعام المصري الإلكتروني الآن.