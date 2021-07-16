وزيرة التجارة تصدر قرارا بوقف تصدير الأكسجين الطبى لمدة عام

جدة - نرمين السيد - أصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، قرارًا بوقف تصدير الأكسجين الطبى إلى خارج البلاد لمدة عام، إلا بناءً على موافقة مسبقة تكون صادرة عن وزيرى الصحة والتجارة والصناعة.





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