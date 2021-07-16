/640927/حمو-بيكا-يعتدي-بالضرب-على-أحد-المواطنين-بالساحل-الشمالي-لهذا-السبب

وقع شجار عنيف مع مطرب المهرجانات الشعبية حمو بيكا، بعدما اصطدمت سيارته الذهبية بأخرى أمام بوابة مارينا 5 في الساحل الشمالي، الأمر الذي تسبب في فقد بيكا لأعصابه ونزوله من سيارته برفقة أصدقائه ليهجموا بالضرب والسب على صاحب السيارة وابن عمه المتواجد معه.

دوت الخليج يكشف ملابسات شجار مطرب المهرجانات حمو بيكا مع مواطنًا بالساحل الشمالي.

تفاصيل شجار حمو بيكا

وقال أحمد ابن عم صاحب السيارة المصطدمة بسيارة حمو بيكا في تصريحات صحفية، أنه كان مع قريبه القادم من دبي، ويتجولون في مارينا بالساحل الشمالي، مضيفًا أنه عند أحد الدورانات أمام بوابة 5، اصطدمت سيارتهم بأخرى كانت تسير في اتجاهها بالقرب من الدوران دون أن تهدئ من سرعتها، ليفاجأوا بأنها سيارة مطرب المهرجانات حمو بيكا.

تفاجأ أحمد وابن عمه، بنزول حمو بيكا من سيارته الرانج روفر مع مجموعة من العاملين معه، ويسبونهم بألفاظ بذيئة، وينهالون عليهم بالضرب، بحسب حديثه: "معاه حوالي 4، شدونا من العربية وضربونا ومسكوا قالب طوب كسرولنا الإزاز"، فضلًا عن السباب المستمر دون نقاش أو تفاهم.

حمو بيكا يطالب بتعويض 300 ألف جنيه

استمر الشجار نحو ساعة ونصف، وتابع أحمد: «قولناله لو ليك حق هتاخدوا بهدوء لكن مافيش فايدة ضرب وقلة أدب ويقولنا أنا هوريكوا هعمل إيه ده أنا حمو بيكا»، مضيفًا أنهم بعد التوجه إلى قسم الشرطة طلب منهم تعويض 300 ألف جنيه، وبعد مفاوضات من 150 ألف لـ70 ألف جنيه، أخذ المبلغ، موضحًا: «أول ما خد الفلوس بدأ يضحك في وشنا»، بعدها خرج الطرفين من النيابة بالتراضي.

حمو بيكا يتباهى بسيارته الذهبية

هذا وقد نشر حمو بيكا مؤخرًا صورته إلى جوار سيارته الجديدة ذات اللون الذهبي، وعلق عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك ناصحًا متابعيه بتجنب الحسد: "الحاقد والحاسد في النار" مزودًا بإيموشن خرزة زرقاء.