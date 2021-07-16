/640926/غياب-ثنائي-الزمالك-عن-مران-اليوم-الجمعة-تفاصيل

منح الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك راحة من التدريبات اليوم الجمعة، للتونسي حمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري لاعبا الفريق وذلك بعد عودتهما إلى القاهرة عصر اليوم، على أن ينتظم الثنائي في التدريبات غدا السبت.

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واستأنف الزمالك تدريباته اليوم على ملعب حسن الشاذلي بنادي الترسانة استعدادا لمباراة غزل المحلة المقرر لها في الثالث من أغسطس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

راحة سلبية للزمالك

وكان الفريق قد حصل على راحة 11 يوما في ظل عدم ارتباط الفريق بمباريات رسمية.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك تدريبه حتى يوم الاثنين المقبل، على ملعب الترسانة قبل أن يحصل اللاعبون على راحة يوم الثلاثاء وهو أول أيام عيد الأضحى المبارك، على أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق ابتداء من يوم الأربعاء المقبل بالإسكندرية.