عودة ثنائي الزمالك للتدريبات.. تفاصيل

انتظم حازم إمام الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ومحمود علاء مدافع الفريق في التدريبات الجماعية اليوم على ملعب حسن الشاذلي بنادي الترسانة.
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وتماثل حازم وعلاء للشفاء من الإصابة التي كانا يعانيان منها، حيث كان حازم يعاني من إصابة بإجهاد في عضلة السمانة، في حين كان يعاني علاء من آلام خلف مفصل الركبة.
موعد مباراة الزمالك وغزل المحله
ويستعد الفريق لمباراة غزل المحلة المقرر لها في الثالث من أغسطس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.
وكان الفريق قد حصل على راحة 11 يوما في ظل عدم ارتباط الفريق بمباريات رسمية.
ومن المقرر أن يخوض الزمالك تدريبه حتى يوم الاثنين المقبل، على ملعب الترسانة قبل أن يحصل اللاعبون على راحة يوم الثلاثاء وهو أول أيام عيد الأضحى المبارك، على أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق ابتداء من يوم الأربعاء المقبل بالإسكندرية.
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