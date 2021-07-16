رئيس الأسقفية عن مشروع حياة كريمة: سيخلق طفرة فى الريف المصرى 

جدة - نرمين السيد - أشاد الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر، بمشروع حياة كريمة لتطوير الريف المصرى، مؤكدًا على أن هذه المبادرة ستصنع طفرة فى ملامح الريف المصرى، من خلال توفير الحياة الكريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية.





وقال المطران سامى إن هذا المشروع الذى تبنته الدولة حين دعا إليه الرئيس السيسى، فى مستهل عام 2019 أدى إلى تحرك المؤسسات والأجهزة لتوحيد الجهود لإطلاق مبادرة وطنية والعمل على تحقيق أهدافها بتوفير حياة كريمة لغير القادرين وتطوير القرى وتوفير كافة المرافق والخدمات فى القرى الأكثر احتياجا، وهو ما عرف بمشروع تطوير الريف المصرى مضيفًا المشروع يضع مصر فى فصل جديد من إنجازاتها الضخمة على مر التاريخ. وأضاف المطران سامى: لولا سواعد المصريين وجهود الدولة المصرية ومؤسسات المجتمع المدنى ما كان ليظهر هذا المشروع للنور مؤكدًا إنه ينتصر لحقوق الإنسان وسوف يراه العالم كله.

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