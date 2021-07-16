«أنتي الصحاب».. إيساف يطرح أحدث أغانيه

دوت الخليج يرصد كواليس إطلاق مهرجان «أنتي الصحاب» للمطرب إيساف.

أغنية «أنتي الصحاب»

ينتمي مهرجان «أنتي الصحاب» لنوعية أغاني المقسوم، وهو من كلمات ياسر أبو اليمين، ألحان دونجا، توزيع محمد حريقة، إنتاج قناة شعبيات ، مونتاج وإخراج سيف الدولي.

كلمات أغنية «أنتي الصحاب»

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي: "لو في كلام هقوله تاني هقول بحبك.. وباقي عمري من الليلة دي هعيشه جمبك.. أنتي اللي ليا بعد ربنا وأهلي.. أيوا تستاهلي لما أقول مافيش منك.. أنتي الصحاب والعمر والعشرة الجميلة.. أنتي اللي هسهر أفضفض ليها في كل ليلة.. أنتي الحياة بالنسبة ليا.. ولو عليا اديكي روحي.. وروحي برضو تكون قليلة".

وصرح المطرب إيساف، بأن أغنية «أنتي الصحاب» تدور حول إقرار واعتراف حبيب لحبيبته ليلة الزفاف بأنها ستكون كل شيء في حياته القادمة ويحكي لها عن سبب اختياره لها لتكون أم أولاده.

وأضاف إيساف، أنه يتوقع أن تحقق هذه الأغنية النجاح خاصة في مناسبات الخطوبة والزواج، وأعرب عن سعادته بالتعاون مع الموزع حريقة للمرة الثانية بعد نجاح مهرجان «كذا لون» منذ عامين.

ووجه إيساف الشكر لقناة شعبيات والمنتجين أحمد حماد ومحمد مهاب على دعمهم له واستمرار التعاون بينهم في إنتاج الأغاني، وأعلن إيساف تحضيره لمجموعة من الأغاني المميزة خلال الفترة المقبلة ستطرح تباعًا.

آخر أعمال إيساف الفنية

الجدير بالذكر أن آخر أعمال إيساف كان كليب اغنية «كارثة» والذي تم طرحه العام الماضي، ومؤخرا بعد رحيل نجم الكوميديا سمير غانم طرح أغنية خاصة تأبينًا له بعنوان «سيرة حلوة».