/640921/عبدالله-جمعة-يخوض-تدريبات-تأهيلية-وكارتيرون-يعقد-جلسة-مع-الزمالك
أدى عبد الله جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانزيوم بالنادي قبل تدريبات الفريق اليوم على ملعب حسن الشاذلي بنادي الترسانة.
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ويعاني جمعة من إصابة عبارة عن جزع في الرباط الداخلي للركبة ويخضع لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي.
موعد مباراة الزمالك وغزل المحله
ويستعد الفريق لمباراة غزل المحلة المقرر لها في الثالث من أغسطس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.
وكان الزمالك قد حصل على راحة 11 يوما في ظل عدم ارتباط الفريق بمباريات رسمية.
ومن المقرر أن يخوض الزمالك تدريبه حتى يوم الاثنين المقبل على ملعب الترسانة قبل أن يحصل اللاعبون على راحة يوم الثلاثاء وهو أول أيام عيد الأضحى المبارك، على أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق ابتداء من يوم الأربعاء المقبل بالإسكندرية.
جلسة كارتيرون مع الزمالك
عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع لاعبي الفريق الأبيض قبل انطلاق تدريب اليوم على ملعب حسن الشاذلي بنادي الترسانة.
وشرح المدير الفني خطة الإعداد خلال الفترة المقبلة للاعبين، ومنح المدير الفني بعض التعليمات الفنية للاعبين لتطبيقها في المران.
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