/640920/الأمطار-العنيفة-تتسبب-في-مقتل-20-شخص-بدولة-أوربية

قامت فضائية يورونيوز،بإذاعة لقطات يظهر من خلالها تدفق مياه الفيضانات في شوارع بلدة بيبينستر البلجيكية التي تقع إلى شرق البلاد بالقرب من لياج.

الامطار تتسبب في مقتل ٢٠ شخصا جاء ذلك بعد أيام من هطول أمطار عنيفة أدت إلى مقتل 20 شخصاً، بحسب آخر حصلية. وقال مسؤولون إن ما لا يقل عن 120 شخصا لقوا مصرعهم في فيضانات مدمرة في مناطق متفرقة من أوروبا الغربية (بلجيكا وغرب ألمانيا) مع استمرار عمليات الإنقاذ والبحث عمن لا يزالون في عداد المفقودين.

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