/640919/الزمالك-يخوض-تدريبات-بدنية-خفيفة-قبل-التوجه-لملعب-الترسانة
أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية بمجمع صالات الدكتور أشرف صبحي بمقر النادي قبل التوجه لنادي الترسانة لخوض المران على ملعب الشواكيش في الخامسة مساء اليوم، استعدادا لمباراة غزل المحلة.
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ويلتقي الزمالك مع غزل المحلة يوم 3 أغسطس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.
ويستأنف الفريق تدريباته اليوم بعدما حصل الفريق على راحة 11 يوما في ظل عدم ارتباط الفريق بمباريات رسمية.
موعد عودة الزمالك لملعبه
ومن المقرر أن يخوض الزمالك تدريبه حتى يوم الإثنين المقبل على ملعب الترسانة قبل أن يحصل اللاعبون على راحة يوم الثلاثاء وهو أول أيام عيد الأضحى المبارك، على أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق ابتداء من يوم الأربعاء المقبل بالإسكندرية.
التركيز على الجانب البدني
ركز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على الجوانب البدنية خلال المران مساء اليوم الجمعة على ملعب حسن الشاذلي بنادي الترسانة.
وتولى البرتغالي فيرناندو مدرب الأحمال بالفريق قيادة التدريبات البدنية لرفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين بعد استئناف التدريبات.
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