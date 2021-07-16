جدة - نرمين السيد - ونصت المادة الأولى من القرار الجمهورى - الذى نشرته الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم - على أن يستبدل بنص البند "سابعا" من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 النص التالى:

سابعا: فى مجال تأشيرات الموازنة: الاختصاصات المخولة لرئيس الجمهورية فى التأشيرات المرفقة بقوانين ربط الموازنة العامة للدولة، وكذلك التأشيرات الخاصة الواردة فى موازن بعض الجهات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعديل بعض أحكام رئيس الجمهورية بتفويض رئيس الوزراء فى بعض الاختصاصات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.