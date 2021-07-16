الغزولى: رسائل السيسى بشأن سد النهضة مطمئنة وتؤكد الإدارة الحكيمة للملف

جدة - نرمين السيد - قال إسلام الغزولى، مستشار رئيس حزب المصريين الأحرار لشؤون الشباب، إن رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى مؤتمر حياة كريمة بستاد القاهرة أمس، تؤكد أننا أمة لا تحتشد ولا تجتمع إلا للخير والنماء.





وأضاف الغزولى، أن رسائل الرئيس، تؤكد إرادة القيادة السياسية الصلبة التى تبنى وتُعمر وتحمى مصالح الدولة المصرية وتعمل على استقرار المنطقة بأكملها بقيادة رجل عظيم، وحارس أمين على مقدرات المصريين، الذين يساندوه دائما ولم يخزلهم فى أى من الملفات منذ أن تولى مسؤولية إدارة شؤون البلاد.

ولفت القيادى بحزب المصريين الأحرار، إلى أن رسائل الرئيس السيسى، بشأن ملف سد النهضة مطمئنة وتؤكد على الإدارة الحكيمة لهذا الملف رغم ما به من صعوبات وتحديات كبيرة، مشيرا إلى أنه رغم ما بالملف من إشكاليات إلا أن الرئيس، تحدث أمام العالم بصراحة مطلقة لحث الأطراف المعنية بضرورة توقيع الاتفاق الملازم حفاظا على حقوق جميع الشعوب فى التنمية.

وأكد أن مصر تتعامل بمنتهى الحكمة فى هذا الملف، وقلق الشعب المصرى بشأنه مشروع، ولكن مع حديث ورسائل الرئيس السيسى بشأنه سيختلف الأمر، مشيرًا إلى أن الدولة التى تكون حريصة على تنمية وتطوير بلادها من المؤكد أنها لن تؤمن بعدم تنمية الأشقاء فى أى من الدول الأخرى، وعلى المجتمع الدولى أن يدرك ذلك من أجل أن نكون أمام اتفاق ملزم لجميع شعوب مصر وإثيوبيا والسودان بشأن ملف سد النهضة.

وأوضح أن حياة كريمة تعكس قوة الجمهورية الجديدة، واتحاد شباب الجمهورية خطوة جديدة نحو التمكين، مشيرًا إلى أن مبادرة حياة كريمة غيرت وجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية داخل القرى والريف المصرى فى جميع المحافظات.

وأضاف أن مبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسى، أكدت انحيازه الدائم لأهالينا من البسطاء الذين يقطنون فى القرى والريف المصرى، معتبرًا أن مبادرة حياة كريمة أساس بناء الجمهورية الجديدة التى وعد بها الرئيس السيسى الشعب المصرى.

وأشار إلى أن هذا الشعب يستحق الحياة الكريمة التى تليق بما قدم من تضحيات، وما واجه من تحديات، وما تحمل من صعوبات، لافتا إلى أن "حياة كريمة" ستكون علامة مضيئة وسنة حسنة فى مسيرة الأمة المصرية كما وعد الرئيس السيسى.