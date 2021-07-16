/640917/تعرف-على-تنسيق-الصنايع-2021-بمحافظة-القليوبية

يقوم اولياء الأمور والطلاب بالبحث عن امور الشهادة الإعدادية 2020 -2021 بمحافظة القليوبية، عبر شبكات الأنترنت عن تنسيق المدارس الثانوية الفنية بوجه عام، ومدارس دبلوم صنايع بوجه خاص، ليتم التقديم بها خاصة وأن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كانت قد قامت بتفعيل رابط التقديم للصف الأول الثانوي بداية من اليوم الأربعاء ويستمر حتى نهاية الشهر الجاري.

تنسيق الصنايع 2021 محافظة القليوبية

أعلن اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، عن تنسيق الصنايع 2021، وأن يكون الحد الأدنى 170 درجة للقبول في مدارس الصناعية نظام 3 سنوات، و200 درجة كحد أدنى للمدارس الصناعية نظام الخمس سنوات.

تنسيق الصنايع 2021 في محافظة الشرقية

وأعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة الشرقية تنسيق المدارس الصناعية، حيث درجات القبول في نظام 3سنوات مهني 170 درجة، ودرجات القبول في مدارس نظام ألـ5سنوات 235 درجة حتى 260 درجة.

تنسيق الصنايع 2021 في محافظة الغربية

أعلنت محافظة الغربية الحد الأدنى في مدارس الصناعية نظام 3سنوات 170 درجة ، بينما كانت مدارس الصناعية نظام الخمس سنوات بدأت من 190 درجة كحد ادنى للقبول حتى 260 درجة في بعض المدارس.