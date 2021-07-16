/640898/هالة-صدقي-تنتظر-الحكم-في-قضية-الطاعة-لتتزوج-مرة-أخرى

حرصت الفنانة هالة صدقي على توجية رسالة شكر لمن هنئها بإثبات نسب طفليها والاعتذار عن عدم ردها على كافة وسائل الإعلام، معربة عن عدم رغبتها في حبس زوجها ووالد طفليها، ومؤكدة أنها لن تجعل مشاكلها الشخصية محط السوشيال ميديا مرة أخرى.

دوت الخليج يرصد تعليق هالة صدقي على إثبات نسب طفليها

أول تعليق من هالة صدقي بعد إثبات نسب طفليها

وكتبت صدقي عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»: "بشكر كل اللي حاولوا يتواصلوا معايا للتهنئة وبعتذر لعدم الرد تمامًا من كل وسائل الإعلام لأن في الحقيقة في أب دمر أسرة بأكملها واستعمل كل وسائل الضغط للرجوع إليه، ولم أن أحب أن يدفعني استفزازه ومساومته لدرجة الحبس، لأنه في النهاية للاسف أبو أولادي ووللاسف استغل أولاده كوسيلة للضغط عليا".

هالة صدقي تعلن مرض زوجها ورفضه للعلاج

وتابعت: "وضغط عليا حتى نصل لهذه المرحلة من حبس لتزوير لأشياء أخرى من العيب ذكرها، ولأنه اختار الميديا كوسيلة للتشهير فوجدت أنه من حق أولادي عليا أن أنشر الحكم وأرد حقهم واعتبارهم الذي أهدره في حق أطفال كل ذنبهم أن أمهم معروفة، بشكركم ومهما كان فرحة الحكم إلا أن هناك جرح لن يلتئم من شخصية للاسف مريضة ورافضة لأي علاج وللاسف ولادي الضحية".

واختتمت صدقي حديثها قائلة: "بشكر الأستاذ رفعت الشريف المحامي المحترم جدًا وكل الصحفيين والإعلاميين الذين ساندوني ووقفوا جميعهم بدون استثناء معي، بعتذر عن إقحامكم في مشاكلي وأوعدكم أنه آخر بوست يخص حياتي الشخصية الذي نشرها على الملأ بأوراق كلها مزورة ولم يهتم بغير نفسه فقط، ولكن وجب تبرأ أطفالي من هذا الشخص، ولم يتبقى إلا قضية الطاعة وإن شاء الله تخلص ونفتح بابا طلبات الزواج تاني، صباحكم كله خير".

قرار محكمة الأسرة بشأن قضية نسب طفلي هالة صدقي

هذا وقد أصدرت محكمة الأسرة الحكم النهائي بشأن قضية نسب الأطفال الذي رفعها زوج الفنانة هالة صدقي عليها يدعي فيها إنكار نسب ابنيها إليها.

رفضت محكمة أسرة قصر النيل، دعوى زوج هالة صدقي التي يدعي فيها إنكار نسب ابنيها إليها، وقضت المحكمة بإثبات نسب الأطفال للفنانة هالة صدقي وحبس الزوج شهرًا لامتناعه عن دفع متجمد نفقة قدرها 320 ألف جنيه لصالحها، بحسب محاميها رفعت الشريف.

لم تكن هذه المرة الأولى لإصدار حكم بحبس زوج هالة صدقي فكتن قد سجن من قبل لإمتناعه عن دفع النفقة المحكوم لهالة صدقي وولأولادها به وقيمته 155 ألف جنيه.

زوج هالة صدقي يقاضي زوجته بتهمة إنكار النسب

وكان قد أعلن سامح سامي عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات فيسبوك عن مقاضته لهالة صدقي، فقال: "لآخر مرة بقولها يا سامو ويا مريم هالة صدقي دي مش أمكم والحكم في قضية الـdna، يوم 13 يوليو وكلو هيتحول للطب الشرعي وأنا ساعتها مش هرحمك".

أزمة هالة صدقي مع زوجها

ويذكر أن الأزمة نشبت بين الفنانة هالة صدقي وزوجها سامح سامي، عقب مطالبة زوجته بإجراء تحليل DNA البصمة الوراثية لأبنائه، بعد أن اشتدت الخلافات الزوجية بينهما.

ويشار إلى أن الفنانة هالة صدقي تلقت فى وقت سابق إنذار بالطاعة من زوجها سامح سامي، حيث أفادت «بأن كل القضايا التي رفعها طليقها لم يكسبها، ولكنه استطاع فقط تخفيض نفقة مدارس أولاده إلى النصف» مضيفة: «هو مبدع بصراحة مرة يشكرك ومرة يشتمك، ويعبت رسائل يعتذر ويقول مش هاعمل كده تاني، وتاني يوم اتشتم ومعرفش ليه».

وأضافت صدقى خلال تصريحات تلفزيونية سابقة،"أنا اتجوزت في شقتي، وأما سبنا بعض كان في شقتي، فين الشقة اللي هاروح فيها الطاعة؟.. وكتب إن شقة الزوجية على عنوان أبوه، ولكن كل عنواينه في المرور وفي البنك على عنوان بيتي، بس هو فين الجثة ده هو في أمريكا، هروح أقعد لوحدي يعني"، مؤكدة أنه لا يوجد بيت الطاعة أو طلاق على الهواء عند المسيحيين، وأن زوجها يريد «شو إعلامي».