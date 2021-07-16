عاجل.. السيسى يهنئ أبناء مصر المسلمين بالخارج بعيد الأضحى

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس السيسى، فى برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج إلى أبناء الجاليات المصرية عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعى: "الإخوة والأخوات أبناء مصر المسلمين بالخارج، أبعث إليكم بأصدق التهانى وأطيب التمنيات القلبية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعياً الله تعالى أن يُعيد عليكم هذه المناسبة المباركة بالخير واليُمن والبركات.. أتمنى لكم التوفيق والسداد ولمصرنا الغالية المزيد من التنمية والتقدم والازدهار.. عيد سعيد وكل عام وأنتم بخير".

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