حقيقة ارتباط مي حلمي بالفنان تامر شلتوت

أثار الفنان ومقدم البرامج تامر شلتوت حيرة الجمهور بظهوره إلى جانب الإعلامية ومذيعة الكورة مي حلمي، وخاصًة بعد إعلان الأخيرة دخولها في علاقة عاطفية جديدة واقتراب موعد زواجها دون الكشف عن هوية شريكها الجديد.

دوت الخليج يكشف حقيقة ارتباط مذيعة الكورة مي حلمي بالفنان تامر شلتوت.

تامر شلتوت برفقة مي حلمي

ونشر شلتوت صورة سيلفي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، ظهر فيها برفقة مي حلمي داخل إحدى الطائرات، واكتفى بالتعليق عليها بقلب أحمر ووردة، الأمر الذي جعل الجمهور في حيرة من أمره بكون شلتوت هو العريس المنتظر لحلمي أم لا.

مي حلمي تتعرض لكسر في الساق

وبعد يومين فقط من إعلان خطبتها كشفت مقدمة البرامج الرياضية مي حلمي عن تعرضها لكسر في قدمها.

وعبر خاصية القصص المصورة "ستوريز" بحسابها على موقع وتطبيق "انستقرام" نشرت مي حلمي صورة لقدمها المكسورة وعلقت عليها "الحمد لله على كل شيء".

مي حلمي تعلن خطبتها وتتكتم على هوية العريس

يشار إلى أن كشفت المذيعة الرياضية مي حلمي، عن استعدادها للزواج قريباً، رافضة الإفصاح عن أي تفاصيل خاصة بشخصية العريس، مشيرة إلى أنها تعيش قصة حب حقيقية خلال هذه الفترة.

بدأ الأمر عبر دعاء شاركته مي حلمي عبر خاصية الاستوري، لحسابها الرسمي على إنستغرام قبل قليل، وقالت "يا رب أشوف كل الناس فرحانة أدي.. جاري التحميل"، مرفقة صورة عريس وعروس وخاتم زفاف.

ثم تابعت مي خلال الاستوري، وشاركت جزء من لقائها مع الإعلامية سارة دندراوي، في إحدى حلقات برنامج تفاعلكم، وهو برنامج يومي، يستعرض على مدار نصف ساعة، أبرز الأحداث والمستجدات من مواضيع تفاعل معها الناس أو أثارت الجدل سواء كانت تلك الأحداث سياسية أو اجتماعية أو رياضية أو فنية.

ووجهت سارة دندرواي سؤالا إلى مي حلمي خلال الحلقة قائلة لها: "تعيشين قصة حب حالياً"؟ وأجابتها مي حلمي: "احتمال" وأصرت على عدم التأكيد، غير أنها علقت عبر الاستوري على اللقاء قائلة: "بقى أكيد".

مي حلمي ترفض الكشف عن شخصية عريسها

ويبدو أن مي حلمي، أصبحت أكثر حرصاً على سرية حياتها الخاصة، بعد ما وقع فيها من أحداث أثارت الجدل خلال الفترة الماضية، وبعد انفصالها عن زوجها الأول المطرب محمد رشاد، كما أصبحت تخشى الحسد من مبدأ "داري على شمعتك تقيد".

وكتبت مي حلمي رسالة لجمهورها قائلة: "مش عاوزاكم تزعلوا مني عشان مش هقدر أرد على أي أسئلة بخصوص اللي جاي أو هو مين وإزاي وفين، يكفي أني شاركتكم فرحتي من قلبي، ولكن اتعلمت داري على شمعتك تقيد، بس أوعدكم أول ما يجي الوقت المناسب هتفرحوا".

وكان خمن البعض خلال الأيام الأخيرة أن مي حلمي قد تفكر في العودة لطليقها المطربمحمد رشاد، إلا أنها حسمت الجدل حول هذا الأمر نهائياً.

وقالت مي حلمي رداً على سؤال أحد المتابعات لها عن إمكانية عودتها لطليقها، إنها لا تفكر في العودة لمحمد رشاد.

وتابعت مي حلمي: "لما تلاقوا حد بيبدأ بداية جديدة، المفروض تبقوا أنتم أول ناس تساعدوه وما تفكرهوش بالقديم ده، لو أنا غالية عندكم وبتحبوني وعاوزني أفرح في اللي جاي".

ورداً على سؤال أخر عن وجود قصة حب في حياتها، ردت قائلة :"احتمال" وهو ما جعل البعض يفسر حديثها بوجود قصة حب جديدة ومن المتوقع أن تعلن عنها خلال الفترة القادمة.

وما أكد معلومة أنها بالفعل ارتبطت بشخص آخر، هو تصريحها الأخير اليوم، بأن قصة الحب التي تعيشها، وارتباطها العاطفي أصبح يتخذ منحنى رسمياً، بنشرها صورة خاتم الزفاف وكشفها عن استعدادها للزواج قريبا، مؤكدة أنها دخلت قصة حب منذ فترة ولم تفصح عنها للجمهور إلا بعد التأكد من مشاعرها.