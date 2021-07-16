فيديو- وزير الأوقاف للرئيس فى خطبة الجمعة: نعاهدك أن نكون خلفك جميعا

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ، والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، والشيخ عبد الهادى القصبى رئيس ائتلاف دعم مصر بمجلس النواب، والشيخ خالد خضر مدير مديرية أوقاف القاهرة، وعدد من النواب بمجلسى النواب والشيوخ، وجمع من القيادات الدعوية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة، مع مراعاة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة، والتباعد الاجتماعى.

وخلال خطبته أكد وزير الأوقاف، أن ديننا دين عظيم، وهو دين الفضيلة ودين القيم الإنسانية السامية الراقية، وأن تحقيق أمن الناس بكل جوانبه الأمنية والعسكرية والنفسية والمجتمعية هدف أصيل، ومقصد من أهم مقاصد الشرع الحنيف، لذا فإن أول ما طالعنا به نبينا (صلى الله عليه وسلم) فى خطبته الجامعة فى حجة الوداع أن قال (صلى الله عليه وسلم): "أَيُّهَا النَّاسُ إنَّ دِماءَكم، وأمْوالَكم، وأعْراضَكم عليكم حَرامٌ كحُرْمةِ يَومِكم هذا، فى بَلدِكم هذا، فى شَهرِكم هذا"، ثم قال (صلى الله عليه وسلم): "ألَا هلْ بَلَّغْتُ قالوا: نَعَمْ، قالَ: اللَّهُمَّ اشْهَدْ، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الغَائِبَ"، فكل الدماء معصومة، وكل الأعراض مصانة، وكل الأموال محفوظة، ففى حرمة الدماء يقول الحق سبحانه: "وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِى حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ"، ويقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "لَنْ يَزَالَ المُؤْمِنُ فى فُسْحَةٍ مِن دِينِهِ، ما لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا"، وفى حرمة الأموال يقول الحق سبحانه: "وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ".

وتابع: ويقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "إنَّ رجالًا يَتخوَّضونَ فى مالِ اللَّهِ ورسولِهِ بغَيرِ حقٍّ لَهُمُ النَّارُ يومَ القيامةِ"، وفى حرمة الأعراض يقول سبحانه : "وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا" , ويقول سبحانه: "وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا"، سواء أكان ذلك الأذى بالقول أو بالغيبة أو النميمة أو الغمز أو اللمز قولًا أو كتابةً أو تشييرًا , أو مشاركةً للفحش بأى وسيلة من الوسائل.

وأوضح الفرق بين مجتمعين أحدهما يعيش فيه الإنسان آمنًا على دمه ودم من يحب، وعلى نفسه ونفس من يحب، وعرضه وعرض من يحب، وماله ومال من يحب، ومجتمع آخر لا أمن فيه لا على النفس ولا على المال ولا على العرض، ولذا كان تشديد نبينا (صلى الله عليه وسلم) فى خطبته الجامعة على حرمة الدماء والأموال والأعراض، حتى يتحقق الأمن للمجتمع بكامله، فكما تحافظ أنت وأنت شخص واحد على دماء الآخرين وأموالهم وأعراضهم، يحافظ ملايين البشر على دمك ومالك وعرضك، وكما قال نبينا (صلى الله عليه وسلم): "افْعَلْ ما شِئْت، كَما تَدينُ تُدان".

وأكد أنه ليس ببعيد عن الحقوق والواجبات ما أطلقته الدولة المصرية أمس من مشروع "حياة كريمة" كواحد من أهم وأول مبادرات "الجمهورية الجديدة" بإذن الله تعالى، والحديث عن ذلك من جانبين:

الأول: حق الفقراء على الأغنياء، وحق الضعفاء على الأقوياء، وإذا كان ديننا قد علمنا أن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، فقد علمنا أيضًا: أن دعوة مجبور الخاطر ليس بينها وبين الله حجاب وإذا كانت دعوة المظلوم لا تخطئ طريقها فإن دعوة من يجبر خاطر الفقراء والمساكين والضعفاء والمستحقين تكون بابًا واسعًا من الرحمة على كل من سعى فى جبر هذا الخاطر، فمن فرج عن إنسان كُربةً مِن كُربِ الدُّنيا نفَّسَ اللَّهُ عنهُ كربةً مِن كُرَبِ يومِ القيامةِ، ومن يسَّرَ على مُعسرٍ فى الدُّنيا يسَّرَ اللَّهُ عليهِ فى الدُّنيا والآخرةِ ومن أدخل السرور على إنسان كان حقًا على الله (عز وجل) أن يرضيه يوم القيامة، فإنَّ لله (عز وجل) عبادًا اختصهم بقضاء حوائج الناس، حبَّبهم للخير، وحبب الخير إليهم، إنهم الآمنون من عذاب الله يوم القيامة.

ولذا قالوا: ما استحق أن يولد من عاش لنفسه فقط , ويقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "إنَّ من الناسِ ناسًا مفاتيحَ للخيرِ، مغاليقَ للشرِّ، و إنَّ من الناسِ ناسًا مفاتيحَ للشرِّ، مغاليقَ للخيرِ، فطوبى لمن جعل اللهُ مفاتيحَ الخيرِ على يدَيْه ، وويلٌ لمن جعل اللهُ مفاتيحَ الشرِّ على يدَيْه"، فطوبى لمن جعله الله مفتاحًا للخير مغلاقًا للشر".

الأمر الثانى والأخير: وهو شكر واجب، حيث علمنا النبى (صلى الله عليه وسلم) أنه "لَا يَشْكُرُ اللهَ مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ"، ويجب أن لا ننسى ونعترف بالحق لأهله كلون من الوفاء، يوم أن وقف (رئيس الجمهورية) قبل ما يزيد على سبع سنوات ووجه كلامه للمصريين جميعًا وخلفه قواتنا المسلحة الباسلة وقفوا فى وجه قوى الشر والضلال والارهاب والمتآمرين على الوطن، ووجه كلامه للمصريين جميعًا قائلًا: لن نسمح لأحد أن يروع الشعب المصرى ونحن على قيد الحياة، وإن الرصاص الذى يمكن أن يوجه إلى صدور المصريين سنتلقاه عنهم نحن بصدورنا، وأعانه الله (عز وجل) على الوفاء، وأعان معه رجالًا عظامًا: "فصَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ"، واندحر الإرهاب الأسود وانقشع الظلام الدامس، لكن التحديات لا تزال كثيرة.

وتابع: وقف الرئيس أمس وهو يطلق المبادرة الأولى فى الجمهورية الجديدة مبادرة "حياة كريمة" وأعاد القول بمضمونه، عندما قال : أجدد معكم العهد أن أظل كما كنت ابنًا بارًا لهذا الشعب، وأقول لكم وأطمئنكم : لا تقلقوا فلن يصل أحد إلى الشعب المصرى أو حق من حقوقه، أو مكتسب من مكتسباته وفى قواتنا المسلحة الباسلة وقائدها الأعلى نفس يلفظ على هذه الحياة، ونحن نقول لك يا سيادة الرئيس: نحن معك نبادلك وفاءً بوفاء، وعهدًا بعهد، ونعاهد الله (عز وجل) ثم نعاهدك أن نكون خلفك جميعًا على المنشط والمكره، فى السراء والضراء، فى السعة والشدة، فخلفك وخلف قواتنا المسلحة الباسلة وشرطتنا الوطنية أكثر من مائة مليون مصرى هم خطوط إمداد ودعم حقيقى لك ولقواتنا المسلحة الباسلة، وهذه الأمة محفوظة بإذن الله، أجنادها هم خير أجناد الأرض، هم وأبناؤهم وأزواجهم وذووهم فى رباط إلى يوم الدين، غير أننا نحتاج دائمًا إلى مزيد من العمل ثم العمل ثم العمل، وإلى وحدة الصف، وإلى بذل مزيد من الجهد:

على قدر أهل العزم تأتى العزائم * وتأتى على قدر الكرام المكارم.

وتابع: فعلينا أن نقوى عزيمتنا وأن نوحد صفنا، وبهذه المناسبة ونحن نهنئ الشعب المصرى كله بإطلاق الجمهورية الجديدة والمبادرة الإنسانية الوطنية العظيمة مبادرة "حياة كريمة" للريف المصرى؛ نهنئ محافظة القاهرة بعيدها القومى، مؤكدين أن الدولة المصرية يد تحمى ويد تبنى، جانب فى الريف، وآخر فى العواصم والمدن، وليس ما يحدث فى العاصمة الإدارية ولا فى القاهرة التاريخية عنا ببعيد.