640899 /640899/بالصور-الرئيس-السيسي-يتفقد-مشروعات-تطوير-شبكة-محاور-وطرق-الساحل-الشمالي 02:05 م - الجمعة 16 يوليو 2021 تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الجمعة، مشروعات تطوير شبكة محاور وطرق الساحل الشمالي. وصرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس قام بجولة تفقدية صباح اليوم الجمعة، شملت شبكة الطرق الجديدة لمنطقة الساحل الشمالي ومحاور ربطها بمدن ومحافظات القاهرة والدلتا، بما في ذلك التطوير الجاري لطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي بطول ١٦٠ كم ليصبح ۸ حارات مرورية في كل اتجاه، وكذلك تطوير محور الضبعة بطول ٢٦٠ كم ليصبح ۸ حارات مرورية لكل اتجاه، وتطوير ورفع كفاءة الطريق الدولى الساحلي حتى مطار العلمين، وتطوير ورفع كفاءة طريق وادي النطرون العلمين بطول ۱۳۰ کم ليصبح ۸ حارات مرورية لكل اتجاه. تابع موقع دوت الخليج علي

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